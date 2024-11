Roma, 22 nov. (Adnkronos) - Il 25 novembre alle ore 18,30 presso 'LA Casa del Jazz - Roma parte la rassegna le “Cine Opportunità- quando il cinema diventa parità' - con la proiezione del film 'Mia' con Edoardo Leo, e la presenza in sala del regista Ivano De Matteo e la psicologa Gloria Lojacono. La visione con dibattito sulla grave violenza subita dalle vittime del 'revenge porn' , è la prima proiezione prevista dal progetto 'Cine Opportunità' proposto dall’associazione culturale 'Il Labirinto' e sostenuta dal Municipio I Roma Centro, in occasione del 25 novembre-Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, cui il 2 dicembre seguirà la visione di 'Io e il secco' sulla violenza assistita. I film in rassegna trattano di temi gravi e profondi legati alla violenza sulle donne che l’arte cinematografica vuole denunciare con immagini di grande valore sociale e divulgativo. L’ingresso è libero.