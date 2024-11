Lima, 17 nov. (Adnkronos) - Il Presidente cinese Xi Jinping ha ribadito, nel suo colloquio con il Presidente americano uscente Joe Biden a Lima, a margine del vertice Apec di Lima, che Taiwan è una delle "linea rosse" che gli Stati Uniti non devono superare con il loro sostegno a Taipei. Xi ha espresso la sua disponibilità a lavorare con la nuova amministrazione Trump.

"La questione di Taiwan, la democrazia e i diritti umani, i percorsi e i sistemi, e lo sviluppo degli interessi, sono le quattro linee rossa che non devono essere messe in discussioni", ha detto Xi a Biden, sottolineando che si tratta "della principale rete di sicurezza delle relazioni bilaterali".

"Le azioni separatiste degli indipendentisti di Taiwan sono incompatibili con la pace e la sicurezza dello Stretto di Taiwan", ha aggiunto Xi, precisando che gli "Stati Uniti non devono intervenire nelle dispute bilaterali e non condonare o sostenere gli impulsi provocatori" nel Mar della Cina meridionale.