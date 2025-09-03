

Roma, 3 set. (Adnkronos) - "Forse non era opportuno in questa occasione, ma io sono per il dialogo con tutti i popoli del mondo. Il mondo si salva se ritroviamo un principio di collaborazione tra i popoli. Non può governare il mondo un solo Paese e un solo presidente, quello degli Stati Uniti d'America. Trump è uno squinternato". Lo dice Vincenzo De Luca a In Onda su La7.

