Roma, 3 set. (Adnkronos) - "Forse non era opportuno in questa occasione, ma io sono per il dialogo con tutti i popoli del mondo. Il mondo si salva se ritroviamo un principio di collaborazione tra i popoli. Non può governare il mondo un solo Paese e un solo presidente, quello degli Stati Uniti d'America. Trump è uno squinternato". Lo dice Vincenzo De Luca a In Onda su La7.
Cina: V. De Luca, 'D'Alema in Cina? Forse non opportuno ma serve dialogo con tutti'
3 settembre, 2025 • 20:04
