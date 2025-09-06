

Roma, (Adnkronos) - "Si sta creando non tanto un nuovo ordine mondiale senza l'Occidente, ma un nuovo disordine mondiale che in qualche modo è causato dalle scelte sbagliate dell'Occidente". Lo ha affermato Matteo Renzi, ospite di 'Agenda' su Sky Tg 24.

"Se gli Stati Uniti d'America non avessero fatto una folle politica sui dazi -ha ricordato l'ex premier riferendosi all'incontro di Pechino dei giorni scorsi- l'India non sarebbe in quella foto. Gli errori dell'Europa, a cominciare dagli errori di quella finta statista e vera burocrate che risponde al nome di Ursula Von der Leyen, con l'ideologico green deal, l'atto più idiota che l'Europa potesse fare", hanno consegnato "alla Cina un potere economico che la Cina avrebbe comunque cercato di prendere, ma che è stato consegnato con un gentile cadeau".

"Se l'Occidente dorme o fa errori, è evidente che dall'altra parte del mondo non dormono, Putin, Xi Xi Jinping e Modi sono tre miliardi di persone".

