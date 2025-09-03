

Roma, 3 set. (Adnkronos) - "E’ di una gravità inaudita che un ex presidente del Consiglio italiano, Massimo D’Alema, abbia partecipato oggi alla parata militare a Pechino di Xi Jinping insieme al dittatore nord coreano Kim Jong un e al presidente della Russia, Vladimir Putin". Lo dichiara il capogruppo dei deputati di Fratelli d’Italia, Galeazzo Bignami.

"E’ inaccettabile la sua presenza lì, specie in un momento in cui l’Occidente, che Giorgia Meloni sta faticosamente cercando di tenere unito, viene apertamente sfidato da questi tre leader autocrati, che addirittura propongono un nuovo ordine mondiale basato su valori ben lontani dalla libertà, dalla democrazia e dal rispetto dei diritti umani. La sinistra ed Elly Schlein, che non perdono occasione di farci la lezione contro le presunte derive autoritarie e il populismo non hanno proprio nulla da dire? Non trova inaccettabile che Massimo D’Alema fosse lì?”.

