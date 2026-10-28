

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - Cifa Italia (Confederazione italiana federazioni autonome) si congratula per la nomina del nuovo governo del Regno del Marocco e con la capo del governo, Fatima Ezzahra El Mansouri, per l’investitura parlamentare ottenuta il 22 ottobre. La guida del governo affidata per la prima volta a una donna nella storia del Marocco rappresenta un passaggio di grande rilievo istituzionale e un segnale importante per il ruolo delle donne nella vita pubblica. Con l’approvazione parlamentare del programma, il nuovo esecutivo può ora avviare il proprio mandato.

''Desidero rivolgere le mie congratulazioni a Sua Maestà il Re Mohammed VI e alla premier Fatima Ezzahra El Mansouri. Il Marocco è un Paese di grande rilevanza strategica, un ponte tra Africa, Europa e Mediterraneo e uno snodo sempre più importante per gli scambi, gli investimenti e lo sviluppo del continente'', dichiara Andrea Cafà, presidente di Cifa Italia.

''La crescita delle infrastrutture, il ruolo internazionale del porto di Tanger Med, gli investimenti nella transizione energetica e la capacità di attrarre attività industriali rendono il Marocco un interlocutore centrale per le imprese italiane. La nuova fase politica può rafforzare ulteriormente questo percorso, accompagnando lo sviluppo economico con nuove opportunità di lavoro e crescita sociale''.

Cifa Italia ha sottoscritto un protocollo di cooperazione con il Marocco, nella convinzione che il dialogo tra i due Paesi possa tradursi in iniziative concrete a beneficio delle imprese e delle persone. ''Vogliamo contribuire a costruire rapporti stabili, fondati sulla cooperazione, sulla formazione e sulla valorizzazione delle competenze. Il Marocco può essere una porta d’accesso decisiva per le relazioni con l’Africa: un partner con cui sviluppare progetti e affrontare insieme le trasformazioni del lavoro e dell’economia'', conclude Cafà.

