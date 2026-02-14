

Roma, 14 feb. (Adnkronos) - "Nel mio immaginario di ragazzo appassionato del ciclismo, questo è il giorno del ricordo di Marco Pantani, a 22 anni dalla sua scomparsa. La sua storia si è interrotta troppo presto, ma le sue salite, il suo coraggio e le emozioni che ci ha fatto vivere restano indelebili. Grazie di tutto, Marco.Ciao, Pirata". Lo scrive su Facebook il presidente della Camera, Lorenzo Fontana.

