Roma, 21 feb. (Adnkronos Salute) - "La scomparsa di Giovanni è una notizia molto triste che ci addolora, purtroppo abbiamo perso un amico e il nostro presidente eletto. Oltre ad essere un grandissimo professionista, era un grande uomo che lascerà un vuoto incolmabile. Il Collegio italiano dei chirurghi è costernato, abbiamo ricevuto messaggi da tutti, siamo veramente molto tristi e chiedo un minuto di silenzio e di raccoglimento per Giovanni". Così il presidente del Collegio italiano dei chirurghi, Maurizio Brausi, in apertura del secondo congresso Cic promosso oggi a Roma, ha voluto ricordare Giovanni Scambia, il luminare della ginecologia oncologica scomparso ieri all'età di 65 anni per un tumore al pancreas in fase avanzata e diagnosticato da poco.