

Roma, 23 dic. (Adnkronos) - "Vergogna senza fine. Si dovrebbe verificare lo stato psichico di qualcun altro, non di due genitori che hanno cresciuto, curato, educato e amato i loro figli per anni, prima che la 'giustizia' rovinasse la vita di una famiglia tranquilla e perbene". Lo scrive su X il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini.

