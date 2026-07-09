

Chieti, 9 lug. - (Adnkronos) - Una nuova esplosione si è verificata questa mattina, intorno alle 8, nello stabilimento della ex Esplodenti Sabino a Casalbordino (Ch). La deflagrazione è stata violenta e si è sentita a chilomentri di distanza. Sul posto ci sono i vigili del fuoco, i sanitari del 118 con ambulanze ed elicottero, oltre ai volontari della Protezione civile. Ci sarebbero un morto e un ferito.

