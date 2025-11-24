

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - "Di base credo che i figli si levino a una famiglia solo in condizioni di estremo pericolo, se non ricevono le cure necessarie, un'educazione necessaria o appunto se si trovano in pericolo. Questo è il principio, però io non so dire se si riscontrano questi elementi nel caso in questione". Così il leader di Azione Carlo Calenda sul caso della famiglia nel bosco in Abruzzo, a Ping Pong su Rai Radio1.

"Non commento casi di cronaca di cui i confini non sono chiari, non l’ho fatto su Garlasco né su Bibbiano. Non credo sia compito dei politici intervenire quando non si conoscono gli elementi", conclude.

