

Napoli, 27 nov. (Adnkronos) - L'arcivescovo di Napoli, Domenico Battaglia "ha esortato opportunamente a coltivare autenticamente la dottrina sociale della Chiesa. La scelta del nome fatta dal nuovo Pontefice ha indotto tutti noi a ripensare all'insegnamento di Leone XIII sulle ingiustizie del suo tempo. E Leone XIV nel suo magistero più volte ha già ricordato, richiamato e condannato le ingiustizie di questo nostro tempo, anche le odierne, insidiose, nuove forme di ingiustizia". Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Napoli all'inaugurazione dell'Anno accademico della Pontificia università teologica dell'Italia meridionale.

"La lectio che abbiamo ascoltato dal Gran cancelliere -ha proseguito il Capo dello Stato- ci ha presentato definizioni taglienti di una falsa morale sociale, che si basa anche sull'affermazione, assolutoria, 'è sempre avvenuto così'. Non è vero che è sempre avvenuto così: vi sono sempre stati, al contrario, nella vita delle varie comunità, comportamenti di piena correttezza, sovente di generosa e autentica solidarietà, e comportamenti fraudolenti. Sempre vi è stato questo confronto e questa contrapposizione, ma io continuo ad esser convinto -ha concluso Mattarella- che i primi comportamenti siano di gran lunga più numerosi.

