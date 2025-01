- Milano, 23 Gennaio 2025. La rivoluzione digitale nel mondo del ciclismo segna una nuova tappa con il lancio di Chetibra, l'applicazione che promette di ridefinire l'esperienza delle due ruote attraverso un approccio innovativo alla socialità sportiva. Sviluppata dopo oltre un anno di test, la piattaforma si propone di colmare il divario tra performance atletica e networking sociale, distinguendosi nel panorama delle app dedicate al ciclismo.

"Creare una solida comunità online inclusiva e appassionata per gli amanti del ciclismo o chi desidera avvicinarsi a questo sport" è la missione dichiarata nei comunicati stampa da Petra Raffl, amministratrice di Chetibra. Una visione che si traduce in una piattaforma che va oltre il semplice tracking delle prestazioni.

L'applicazione si distingue per funzionalità innovative che puntano a trasformare l'esperienza individuale del ciclismo in un'avventura condivisa. Il sistema di matchmaking proprietario analizza profili, prestazioni e preferenze degli utenti per suggerire compatibilità tra ciclisti, facilitando la formazione di gruppi con obiettivi comuni. L'integrazione con i principali dispositivi di tracking (Garmin, Wahoo, Apple Watch) garantisce un monitoraggio preciso delle performance attraverso una dashboard intuitiva, mentre un sofisticato sistema di privacy permette agli utenti di mantenere il pieno controllo sui propri dati.

Particolarmente interessante è la funzione di pianificazione percorsi, che sfrutta mappe topografiche dettagliate per suggerire itinerari personalizzati in base al livello di preparazione. Il tutto è arricchito da un sistema di condivisione multimediale che trasforma ogni pedalata in un racconto visivo condivisibile con la community.

Nel mercato delle app per il ciclismo, Chetibra si distingue per il suo forte orientamento alla sostenibilità e all'inclusività. La piattaforma promuove infatti l'uso della bicicletta non solo come strumento sportivo, ma come mezzo ecologico capace di migliorare la qualità della vita, aprendo le porte anche a chi si avvicina per la prima volta al mondo delle due ruote.

Le sfide non mancano: costruire una base utenti sufficientemente ampia per rendere efficace il sistema di matchmaking sarà cruciale. Inoltre, la concorrenza con piattaforme consolidate richiederà un costante impegno nell'innovazione e nell'ottimizzazione dell'esperienza utente.

L'applicazione è ora disponibile gratuitamente su Google Play Store e App Store. Chi è interessato a scoprire di più può visitare il sito ufficiale Chetibra.com.

Sito web: https://chetibra.com/