Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "Provo nostalgia per il sindacato che aveva l'intenzione di difendere i diritti dei lavoratori. Un sindacato che non faceva politica ma difendeva i lavoratori". Lo dice il presidente del Sento, Ignazio La Russa, a Dritto e Rovescio sulla Cgil e Maurizio Landini.
Cgil: La Russa, 'nostalgia per sindacato che pensava a lavoratori'
23 ottobre, 2025 • 20:44
