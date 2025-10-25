Roma, 25 ott. (Adnkronos) - Il Pd partecipa con una delegazione alla manifestazione di oggi indetta dalla Cgil. Della delegazione fanno parte Marta Bonafoni, Andrea Casu, Annalisa Corrado, Gianni Cuperlo, Alfredo D’Attorre, Arturo Scotto e Nicola Zingaretti.
Cgil: delegazione Pd a manifestazione
25 ottobre, 2025 • 12:03
Roma, 25 ott. (Adnkronos) - Il Pd partecipa con una delegazione alla manifestazione di oggi indetta dalla Cgil. Della delegazione fanno parte Marta Bonafoni, Andrea Casu, Annalisa Corrado, Gianni Cuperlo, Alfredo D’Attorre, Arturo Scotto e Nicola Zingaretti.