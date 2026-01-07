

Roma, 7 gen. (Adnkronos) - "Esprimo la mia piena solidarietà alla Cgil di Roma e Lazio e alla Camera del Lavoro di Civitavecchia Roma Nord Viterbo per il gravissimo atto intimidatorio avvenuto nella sede di Primavalle. Cinque colpi di arma da fuoco contro un sindacato rappresentano un fatto inquietante e inaccettabile, che colpisce non solo una organizzazione dei lavoratori ma i principi stessi della democrazia e della libertà di rappresentanza". Lo dichiara la deputata del Pd Michela Di Biase, che aggiunge: "È indispensabile che venga fatta piena luce sull’accaduto e che i responsabili siano individuati al più presto. Di fronte a episodi di violenza e intimidazione non possono esserci ambiguità: le istituzioni devono reagire con fermezza e unità, a tutela dei diritti, del lavoro e della convivenza democratica".

