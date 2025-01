- Il leader del settore presenta l'innovativo FLOOR ONE S9 Artist Steam e una gamma di soluzioni intelligenti per una pulizia al top

Las Vegas, 7 gennaio 2025 – Tineco, azienda leader nelle soluzioni intelligenti per la cura dei pavimenti, partecipa al CES per il quarto anno consecutivo, presentando innovazioni che ridefiniscono i confini delle tecnologie di pulizia smart. Dopo aver introdotto il primo aspirapolvere smart nel 2018, seguito dal primo lavapavimenti smart nel 2019 e un lava tappeti nel 2022, la presenza di Tineco alla fiera conferma l'impegno a rivoluzionare l'esperienza di pulizia attraverso design all'avanguardia e funzionalità avanzate.

La principale novità presentata al CES è il FLOOR ONE S9 Artist Steam, che arriva dopo il riconoscimento dell'azienda come leader globale nel segmento dei lavapavimenti*. Questo nuovo dispositivo di punta rappresenta il device più avanzato di Tineco, unendo capacità intelligenti, un design intuitivo e una potente funzione di pulizia a vapore per modernizzare la convenienza e l'efficienza nella cura dei pavimenti. Tra le caratteristiche principali:

"In Tineco, la nostra passione per l'innovazione ci ispira a sviluppare soluzioni per la pulizia domestica che superino le aspettative e rispondano alle esigenze in continua evoluzione delle famiglie moderne," ha dichiarato il sig. Leng, CEO di Tineco. "Siamo profondamente impegnati a comprendere le necessità dei consumatori e a offrire soluzioni che affrontino sfide reali, e il FLOOR ONE S9 Artist Steam è un esempio perfetto di questa dedizione, offrendo una pulizia profonda e portando la pulizia domestica tradizionale a un livello superiore. Siamo entusiasti di presentare questo nuovo dispositivo al CES e invitiamo i partecipanti a visitare il nostro stand per provarlo di persona e scoprire le nostre ulteriori soluzioni per la cura dei pavimenti."

I modelli di punta Tineco del 2024 saranno anch'essi in esposizione al CES 2025, con innovazioni rivoluzionarie pensate per ridefinire la pulizia domestica. Tra questi:

Tineco si trova allo stand n. 51239 nella sezione "smart home" del Venetian Expo per dimostrazioni dal vivo delle soluzioni Tineco per la cura dei pavimenti e della cucina. Per maggiori informazioni su Tineco, visitate il sito it.tineco.com.



*Fonte: Euromonitor International (Shanghai) Co., Ltd.; misurazioni basate sul volume delle vendite al dettaglio globali nella seconda metà del 2023 e nella prima metà del 2024; i lavapavimenti per uso domestico sono definiti come dispositivi in grado di erogare acqua pulita (o soluzione detergente) per lavare pavimenti duri e aspirare successivamente acqua sporca e detriti; ricerca completata a novembre 2024.