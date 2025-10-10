

Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "Meloni tra una persona fedele e una capace sceglie la prima, ed è un limite per il governo. Ma ha la fortuna che non ha un'opposizione che progetta e organizza un'agenda alternativa concreta, coi piedi per terra". Così Francesco Rutelli a Otto e mezzo su La7.

"Elly Schlein? Non mi ha mai contattato". "Il centrosinistra è una coalizione, quindi credo che farà le primarie. Il pd ha un segretario ed è doveroso che si esprima. Mancano strategie che atterrano concretamente e che le persone capiscano. Non chiedere che finisca il terrorismo, gli insediamenti in Cisgiordania o una certezza dei due popoli e due stati... sarebbe straordinario", conclude.

