

Roma, 8 lug. (Adnkronos) - Il leader di Progetto Civico Italia, Alessandro Onorato, domani, 9 luglio, sarà al Palazzo dell'Informazione di piazza Mastai a Roma, ospite di 'AdnTalks', il format in diretta sul sito internet e sul canale youtube dell'Adnkronos. A intervistarlo sarà il direttore Davide Desario. La diretta avrà inizio alle 10.30.

