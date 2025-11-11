

Roma, 11 nov. (Adnkronos) - "Credo sia realistico iniziare a pensare che Giorgia Meloni si possa battere. In questi ultimi anni si è parlato molto di politica internazionale, cosa che favorisce e dà visibilità al premier in carica. C'è ancora tempo. In questi tre anni Conte e Schlein hanno cercato di chiarire l'identità della loro linea. Forse Schlein ha spostato un po' troppo a sinistra il Pd, raggiungendo il massimo che poteva e non riuscendo a prendere i voti del centro". Così Rocco Casalino a Otto e mezzo su La7.

"Deve decidere cosa fare per crescere di più. Nel M5S da quando c'è Conte è cambiato molto ma deve superare questo momento. Ha ottime possibilità di crescere e di competere con Meloni. Silvia Salis è molto brava, telegenica, con ottime doti in comunicazione. Le manca un po' di spessore politico, ma serve tempo per costruirlo. Secondo me è una partita aperta tra Conte e Schlein". E sul referendum sulla giustizia, "voterò assolutamente contro", conclude.

