

Roma, 29 set.- (Adnkronos) - “Sono al centro, rimango dove mi hanno messo gli elettori. Renzi sta nel centrosinistra, ha iniziato al centro, poi è andato al centrodestra ora è nel centrosinistra. Alla fine della legislatura torna a Casapound". Così Carlo Calenda, leader di Azione, a un Giorno da pecora su Rai radio 1.

"Renzi non è tirchio, è avido", sottolinea Calenda rispondendo alla domanda se sia 'più tirchia sua moglie o Renzi'. "Renzi non è tirchio, è avido, che è un concetto diverso. Mia moglie non è avida è tirchia".

"Io non entro nel centrosinistra perché sono in disaccordo su cose fondamentali. L'energia, l'Ucraina, la necessità impellente di dotarsi di forze armante sufficienti a scoraggiare Putin di attaccarci, quello che sta succedendo sul fronte est - prosegue - è impressionante. Abbiamo capito che Putin davanti a ogni offerta di pace che Trump ha fatto non vuole fare la pace, abbiamo aerei che sconfinano apposta. Sta mettendo alla prova la tenuta della Nato". "Non so su che elementi Zelensky dica che l’Italia è la prossima però so che il ministro della Difesa Crosetto ha fatto un’intervista dicendo che l’Italia non è in grado di difendersi. Sono andati crescendo tutti i cyber-attacchi. Dovremmo parlare di questo...", conclude.

