Roma, 11 feb. (Adnkronos) - "Sulla politica estera il centrodestra ha una linea chiara e precisa. Per essere interlocutori affidabili bisogna essere coerenti con il perimetro politico della maggioranza e non trovare scorciatoie”. Così in un post su X il senatore e segretario nazionale Udc Antonio De Poli.
Centrodestra: De Poli, 'in maggioranza con coerenza non con scorciatoie'
11 febbraio, 2026 • 16:03
