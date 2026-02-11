

Roma, 11 feb. (Adnkronos) - "Sulla politica estera il centrodestra ha una linea chiara e precisa. Per essere interlocutori affidabili bisogna essere coerenti con il perimetro politico della maggioranza e non trovare scorciatoie”. Così in un post su X il senatore e segretario nazionale Udc Antonio De Poli.

