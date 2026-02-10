Roma, 10 feb. (Adnkronos) - Futuro nazionale nella coalizione di centrodestra? Il ministro della Difesa Guido Crosetto, lasciando Montecitorio si schermisce di fronte alle domande dei giornalisti, per poi aggiungere: "Non spetta a me, io sono un umile servo nella vigna meloniana..."
Centrodestra: Crosetto, 'Futuro nazionale in coalizione? Io umile servo vigna meloniana...'
10 febbraio, 2026 • 14:23
