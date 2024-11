Roma, 16 nov. (Adnkronos) - "Da una parte la Costituente del M5S, il partito populista di Giuseppe Conte, dall’altra la Costituente dei liberaldemocratici, la casa di chi non vuol seguire sovranisti e populisti. Tutto negli stessi due giorni, il 23-24 novembre, loro a Roma, noi a Milano, combinazioni del calendario che mette a confronto due opposti”. Così il presidente di Libdemeuropei Andrea Marcucci annunciando l’appuntamento milanese.

"Siamo i più ‘lontani’ politicamente dal leader 5 stelle - continua- su tutti i temi dell’agenda nazionale: giustizia, energia, libertà, alleanze internazionali. La scommessa che parte dalla due giorni di Milano per noi è molto ambiziosa: rappresentare quella parte dell’elettorato che non segue Giorgia Meloni ed Elly Schlein. Costruire un partito sì, ma partendo dal basso”.