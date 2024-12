Roma, 24 dic (Adnkronos) - "Non esiste un’Italia - che già non voti Pd - disposta a mandare Landini a fare il ministro del Lavoro solo se a chiederglielo è qualcuno vestito meglio e che si auto-definisce 'centro'. E l’attuale maggioranza non ha nel Dna politico le riforme che servono davvero al Paese". Lo scrive Luigi Marattin sui social.

"Ecco perché serve un nuovo progetto politico, di stampo chiaramente liberale e riformatore, che già ha riunito migliaia di persone a fine novembre a Milano e che nascerà formalmente nel 2025. Con l’obiettivo di unire - e non più dividere - chi vuole rompere questo bipolarismo delle curve ultra", aggiunge il deputato e fondatore di Orizzonti liberali.