

Roma, 9 ott. (Adnkronos) - "L'aspettativa e la speranza, come ha detto anche Carlo Calenda, è lavorare insieme, in tempo per le elezioni, anzi almeno un anno prima, perché vogliamo fare progetti politici e non solo progetti elettorali. Abbiamo bisogno di progetti politici che guardino ai prossimi 20 anni per il Paese. Per il momento, sulla Legge di Bilancio, abbiamo lavorato molto bene di comune accordo. Si è trattato di un ottimo inizio, spero si possa continuare con Carlo e con chiunque abbia queste due caratteristiche: abbia una visione di società liberaldemocratica e che sia alternativo al centrosinistra e al centrodestra. Chiunque voglia venire con noi, politici o cittadini che vogliano mettersi in gioco, sono benvenuti e continueremo a parlarne nelle prossime settimane e mesi". Così il segretario del Partito liberaldemocratico Luigi Marattin a margine della conferenza stampa congiunta con Azione per presentare le proposte dei due partiti in vista della legge di bilancio.

