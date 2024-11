GUANGZHOU, Cina, 19 novembre 2024 /PRNewswire/ -- La mattina del 12 novembre, la Sun Yat-sen University (SYSU) ha ospitato la conferenza celebrativa per il suo 100° anniversario e l'Innovation-Driven Development Forum. Oltre 5.500 persone hanno partecipato all'evento, tra rappresentanti governativi, universitari e di altre istituzioni provenienti da tutto il Paese, insieme ad ex studenti, docenti e rappresentanti degli studenti della SYSU.

Nel suo discorso di apertura Gao Song, rettore della Sun Yat-sen University e membro dell'Accademia cinese delle scienze, ha ripercorso la gloriosa storia centenaria dell'ateneo.

"La Sun Yat-sen University è stata fondata in un periodo di crisi nazionale e ha attraversato il periodo che va dalla rivoluzione alla fondazione della Repubblica Popolare Cinese. Con sede nella provincia di Guangdong, in prima linea nella riforma e nell'apertura della Cina, la SYSU ha raggiunto uno sviluppo notevole nella nuova era del socialismo con caratteristiche cinesi", ha spiegato Gao.

"La Sun Yat-sen University proseguirà nel suo impegno per un'apertura internazionale di alto livello, sviluppando una rete globale di partnership e promuovendo scambi e cooperazioni. Questo permetterà di promuovere il dialogo interculturale, affrontare le sfide globali, e contribuire al progresso scientifico e tecnologico per uno sviluppo socioeconomico sostenibile e il benessere dell'umanità", ha aggiunto Gao.

Lynn Pasquerella, presidente dell'American Association of Colleges and Universities (AAC&U), ha espresso le sue congratulazioni all'Università Sun Yat-sen, elogiandone i risultati straordinari del secolo scorso. Ha affermato che la ricerca innovativa dell'università è impressionante, in particolare per quanto riguarda la ricerca di frontiera nella bioinformatica e nella ricerca oncologica. La SYSU occupa inoltre una posizione di leadership nella ricerca in scienze sociali in Cina. Questi successi, ha affermato, possono essere attribuiti all'incessante impegno dell'università a mettere a disposizione della Cina e del resto del mondo la propria conoscenza.

La conferenza celebrativa è stata seguita dall'Innovation-Driven Development Forum. Vi hanno partecipato il professor Jean-Marie Lehn, premio Nobel per la chimica nel 1987 e noto anche come il "padre della chimica supramolecolare", membro dell'Accademia francese delle scienze e membro internazionale dell'Accademia cinese delle scienze, insieme ad altri illustri esperti nei settori dell'intelligenza artificiale riguardante immagini e video, del cloud computing e dei sistemi distribuiti, nonché importanti rappresentanti degli ex studenti della SYSU. Il forum si è concentrato sul ruolo dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e delle persone di talento nella modernizzazione cinese.

