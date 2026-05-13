

Milano, 13 mag. (Adnkronos) - "Nel nostro futuro c'è il mantenimento di tutta una serie di aspetti legati alla cultura, all'eticità, al prendersi cura degli altri, e poi ci sono degli strumenti che migliorano le performance: gli strumenti dell'innovazione. Nel nostro campo possiamo raccontare cento esperimenti di innovazione che stiamo portando avanti -il Green Circle sulla 90/91, il fatto che si può pagare con la carta di credito, i sistemi di entrata e di uscita nelle Ztl- ma il vero sforzo che dobbiamo fare è far capire che queste cose sono amiche delle persone". Ad affermarlo l'assessora alla Mobilità del Comune di Milano Arianna Censi, in occasione del convegno 'Stati generali delle ingegnerie – Innovazioni per un futuro comune', ora in corso all'Acquario civico di Milano.

L'incontro vuole esplorare il ruolo degli ingegneri di fronte alle grandi sfide globali, proponendosi come uno spazio di dialogo aperto e qualificato in grado di tracciare le traiettorie del futuro. "L'innovazione deve essere semplice, deve essere percepita come utile da tutte le persone, coloro che sono molto strumentate e coloro che lo sono meno", ha specificato l'assessora.

"Quello che stiamo facendo sulla 90/91 è questo: creare una rete di connessioni che permetta di capire chi passa, dove passa, tutto a vantaggio della fruibilità e della sicurezza". Da qui un’altra considerazione: "Il rapporto tra le città e coloro che progettano, studiano, analizzano e propongono soluzioni è la relazione più interessante. Dobbiamo reciprocamente condizionarci, dobbiamo fare in modo che il lavoro che facciamo sia sempre più percepito come utile, e facendo questa operazione", ha concluso.

