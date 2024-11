Roma, 18 nov. (Adnkronos) - "Le parole pronunciate da Valditara sono sbagliate nel merito e nel metodo. Oggi si celebra la nascita di una fondazione in memoria di Giulia Cecchettin per il contrasto della violenza di genere che si combatte solo se si lavora insieme. Un giorno che avrebbe dovuto unire la politica e non essere usato per proporre il solito armamentario ideologico e falso da quattro soldi. Il Ministro ha perso un'occasione per dimostrare che le istituzioni sono meglio di come, spesso, vengono raccontate". Così Simona Malpezzi, senatrice del Pd.