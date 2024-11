Milano, 11 nov. (Adnkronos) - Giulia Cecchettin continua a fare rumore. A un anno dall'omicidio all'università di Padova gli studenti si sono dati appuntamenti vicino alla panchina rossa del campus, nell'area del Dipartimento di Ingegneria dell'informazione, per applaudire e fare rumore (sventolando le chiavi come fatto nel giorno del funerale) per non dimenticare la ventiduenne di Vigonovo, uccisa dall'ex fidanzato e compagno di studi Filippo Turetta. Alla laureanda di Ingegneria biomedica, l'Università di Padova ha conferito, lo scorso anno, la laurea postuma e in suo onore sono stati istituiti dei premi di studio in memoria.