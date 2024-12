Venezia, 3 dic. (Adnkronos) - "Non ci si può certo dire soddisfatti di una sentenza, noi abbiamo il nostro dolore e ce lo portiamo fino alla tomba. Non si prova più niente". Lo afferma Carla Gatto, la nonna di Giulia Cecchettin, pochi minuti dopo la sentenza della corte d'Assise di Venezia che ha condannato all'ergastolo Filippo Turetta, ex fidanzato della giovane, per omicidio aggravato dalla premeditazione, ma non dalla crudeltà e dallo stalking.