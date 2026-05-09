

Roma, 9 mag. (Adnkronos) - Resta acceso il dibattito in Forza Italia sul futuro del partito. A far discutere, stavolta, la voce su un convegno nei prossimi giorni al tempio di Adriano a Roma con protagonisti Roberto Occhiuto e Luca Zaia. Un faccia a faccia, promosso dal governatore calabrese (che secondo alcuni potrebbe contendere la leadership di Antonio Tajani al Congresso nazionale azzurro del 2027), per dare un nuovo contributo al centrodestra che verrà.

In un primo momento, raccontano fonti parlamentari della maggioranza, era stato fissato un evento del genere, una sorta di 'one to one' tra Occhiuto e Zaia, ma poi questa ipotesi sarebbe tramontata già qualche tempo fa. Il presidente della Regione Calabria, raccontano all'Adnkronos, avrebbe avvicinato l'ex governatore veneto (che giusto il 22 aprile scorso ha incontrato Marina Berlusconi a Milano), per proporgli di partecipare a una iniziativa comune sul fine vita, ma le date indicate da Occhiuto non erano compatibili con l'agenda dell'ex Doge. Da qui l'idea di rinviare tutto e organizzare più in là un convegno tematico.

Abbiamo molte idee in comune con Zaia ma al momento non c'è nulla di programmato, avrebbe confidato Occhiuto a chi ha avuto modo di sentirlo in queste ultime ore. Confermato, invece, l'evento di Milano a cui il governatore calabrese starebbe lavorando da settimane. Ancora non c'è una data, ma il convegno di Milano dovrebbe tenersi a giugno, fanno sapere ambienti vicini a Occhiuto, attuale vicesegretario nazionale di Fi.

