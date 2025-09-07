Roma, 7 set (Adnkronos) - "Ci dicono, voi litigate. Ma quando mai? Troviamo sempre la sintesi, guai se non ci fosse dialettica ma troviamo la sintesi perchè abbiamo valori comuni, interessi, linee politiche e programmatiche che giustificano, rendono automatica una alleanza in ogni contesto". Lo ha detto Ignazio La Russa alla Festa dei patrioti.
C.destra: La Russa, 'mai liti, alleanza automatica per valori e interessi comuni'
7 settembre, 2025 • 20:15
