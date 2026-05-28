

Palermo, 28 mag. (Adnkronos) - "È stata messa insieme un'idea molto originale che ha connesso la parte storica con quella tecnologica dell'ingegneria attraverso la fotografia”. Così Germana Barone, direttrice del Museo dei saperi e delle mirabilia siciliane, intervenendo, a Catania, alla presentazione del progetto e della mostra fotografica 'In-genium. Sguardi sul passato e sul futuro della tecnologia', allestita al rettorato grazie a un'iniziativa promossa da Maire e Fondazione Maire-ETS in collaborazione con il Parco archeologico del Colosseo e con il patrocinio dell’ateneo etneo.

“Dobbiamo guardare ai Beni culturali come a un'unione dei saperi delle competenze umanistiche e scientifiche - ha aggiunto - Con il nostro lavoro, raccontiamo in maniera nuova il racconto storico del bene che studiamo. Un altro aspetto importante è quello del riutilizzo, perché attraverso le nostre ricerche riutilizziamo materiali. Qui abbiamo sperimentato e brevettato materiali innovativi da materiale di scarto, come la cenere vulcanica, che poi utilizziamo nel restauro. Anche questo è un altro punto di contatto tra imprese, università e territorio”.

