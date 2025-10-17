

Roma, 17 ott. (Adnkronos) - "Oggi a Padova per onorare Marco, Valerio e Davide, tre carabinieri che hanno servito il nostro Paese con coraggio e determinazione fino all’estremo sacrificio. Mi stringo nel dolore ai loro familiari e all’Arma". Lo scrive su X il presidente della Camera Lorenzo Fontana.

