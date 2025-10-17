Roma, 17 ott. (Adnkronos) - "Oggi a Padova per onorare Marco, Valerio e Davide, tre carabinieri che hanno servito il nostro Paese con coraggio e determinazione fino all’estremo sacrificio. Mi stringo nel dolore ai loro familiari e all’Arma". Lo scrive su X il presidente della Camera Lorenzo Fontana.
Castel D'Azzano: Fontana, 'servito il paese con coraggio fino a estremo sacrificio'
17 ottobre, 2025 • 18:23
