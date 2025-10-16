Roma, 16 ott. (Adnkronos) - Domani nella Basilica di Santa Giustina a Padova la segretaria del Pd, Elly Schlein, parteciperà ai funerali di Stato dei carabinieri uccisi nell’esplosione di Castel d’Azzano. Si legge in una nota del Pd.
Castel D'Azzano: domani Schlein a funerali di Stato carabinieri
16 ottobre, 2025 • 13:43
