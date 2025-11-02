

Roma, 2 nov. (Adnkronos) - “Ci aspettiamo che Agostino Ghiglia si dimetta immediatamente da un ruolo che evidentemente non ricopre con disciplina e onore ma come mero esecutore degli ordini di un partito, Fratelli d’Italia, andando così contro l’interesse pubblico. Il tentativo del membro dell’Autorità Garante per la Privacy di fermare la puntata di stasera di Report è la ciliegina sulla torta dopo giorni di bugie e omissioni sui suoi rapporti con Arianna Meloni, capo segreteria di Fdi e sorella della premier. Un comportamento inaccettabile che trasforma l’Authority in un tribunale politico, un sonoro schiaffo alla democrazia. Adesso basta, lasci subito”. Lo affermano in una nota i parlamentari del M5S nelle commissioni Cultura di Camera e Senato.

