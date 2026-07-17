

Torino, 17 lug. - (Adnkronos) - A due giorni dalla sentenza della Cassazione che ha respinto il ricorso dei suoi legali, confermando la condanna a 14 anni e nove mesi, Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo dopo l’assalto al suo negozio nell’aprile del 2021, a quanto apprende l’Adnkronos, sarebbe ancora in albergo in attesa di costruirsi. Sui social, poche ore dopo la notizia della conferma della condanna aveva detto “sto passando gli ultimi minuti con i miei familiari prima di costituirmi in carcere”. Successivamente, pero’, a quanto si apprende, sarebbe stato convinto ad aspettare in albergo insieme ai familiari l’ordine di esecuzione.

