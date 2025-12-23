

Palermo, 23 dic. (Adnkronos) - "E' una sentenza che rispecchia fedelmente quanto emerso nel corso del dibattimento e ricostruisce in maniera puntuale le ore di orrore che ha vissuto la mia assistita". Lo ha detto all'Adnkronos l'avvocata Giulia Bongiorno, legale di parte civile nel processo per violenza sessuale di gruppo a carico di Ciro Grillo e dei suoi tre amici. Sono stati tutti condannati il 22 settembre, e oggi il Tribunale ha depositato le motivazioni. "E' una sentenza molto importante- aggiunge Bongiorno - anche perché valorizza il consenso della donna".

