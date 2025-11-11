

Milano, 11 nov. (Adnkronos) - E' fissata per venerdì la nuova discussione davanti al Tribunale del Riesame di Brescia per l'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti accusato di corruzione in atti giudiziari nella vicenda Garlasco perché sospettato si aver favorito nel 2017 l'archiviazione di Andrea Sempio ora nuovamente indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi.

Si tratta di un nuovo round dopo che gli stessi giudici del Riesame hanno già annullato il primo decreto di sequestro - di cellulare, computer e hard disk scattato lo scorso 26 settembre - per la genericità della richiesta firmata dal procuratore capo di Brescia Francesco Prete e dalla pm Cluadio Moregola. Questo è il secondo tentativo, nel caso Garlasco, di mettere le mani su quanto contenuto nei dispositivi elettronici dell'ex magistrato; tentativo che arriva prima delle motivazioni del primo Riesame e quando è pendente un'ulteriore richiesta di incidente probatorio per acquisire il contenuto informatico.

Nella richiesta di sequestro, la Procura di Brescia sostiene che all'interno di cellulare "sono sicuramente contenuti elementi utile alla prova del reato" ma non è in grado di indicare la ricerca di parole chiave sostenendo la necessità di indagare a tutto tondo "sui rapporti tra gli inquirenti (pm e polizia giudiziaria) con la famiglia Sempio o i loro avvocati e consulenti tecnici, sul versamento di denaro agli inquirenti - anche attraverso terzi soggetti". Nella richiesta di aver accesso liberamente a 11 anni di ricerche sui dispositivi informatici, si evidenzia anche come "di estrema utilità" potrebbe rivelarsi l'individuazione e l'acquisizione di chat il cui contenuto potrebbe essere stato cancellato visto l'eco mediatico dell'indagine.

