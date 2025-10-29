

Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "Sono rimasta molto sorpresa dalle parole di Nordio sul caso Garlasco : la giustizia non è un concetto astratto. Se si riapre un processo è perché ci sono elementi che fanno pensare a errori giudiziari, non possiamo mai arrenderci al fatto che possono esserci innocenti in carcere. Non penso mai che bisogna rinunciare alla ricerca della verità e della giustizia". Così l’eurodeputata del Pd Irene Tinagli ospite a L’aria che Tira su la 7.

