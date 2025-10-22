

Milano, 22 ott. (Adnkronos) - "Sì certo, l'ho preso io". Andrea Sempio, indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi, risponde così in un'intervista a Chi l'ha visto? sullo scontrino del parcheggio di Vigevano del 13 agosto 2007, giorno della morte della ventiseienne. Intervista che va in onda stasera e in cui risponde senza tentennamenti. "Sarebbe stata una cosa migliore se la cosa avesse destato sospetti all'epoca per cui avrebbero cercato nelle telecamere le immagini di me, ma lo scontrino me l'hanno chiesto un anno dopo quando i video non c'erano più" conclude Sempio.

