Milano, 24 ott. (Adnkronos) - "Sono assolutamente tranquillo, tutto bene". Andrea Sempio, indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi, appare calmo quando lascia, dopo circa tre ore, l'istituto di Medicina legale dove è stato convocato dall'antropologa forense Cristina Cattaneo, consulente della Procura di Pavia, per effettuare misurazioni antropometriche che serviranno a chiarire la dinamica del delitto di Garlasco.
Caso Garlasco: Sempio dopo accertamenti, 'sono assolutamente tranquillo'
24 ottobre, 2025 • 17:03
Milano, 24 ott. (Adnkronos) - "Sono assolutamente tranquillo, tutto bene". Andrea Sempio, indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi, appare calmo quando lascia, dopo circa tre ore, l'istituto di Medicina legale dove è stato convocato dall'antropologa forense Cristina Cattaneo, consulente della Procura di Pavia, per effettuare misurazioni antropometriche che serviranno a chiarire la dinamica del delitto di Garlasco.