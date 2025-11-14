

Brescia, 14 nov. (Adnkronos) - Il Tribunale del Riesame di Brescia si riserva sulla richiesta dell'avvocato Domenico Aiello, difensore dell'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti indagato per corruzione in atti giudiziari nel caso Garlasco, di annullare il sequestro di telefono, pc e hard disk disposto lo scorso 26 settembre. Si tratta di un secondo round dopo che gli stessi giudici hanno già annullato il primo decreto di sequestro per la genericità della richiesta firmata dal procuratore capo di Brescia Francesco Prete e dalla pm Claudia Moregola.

L'udienza dura una manciata di minuti, vista anche l'assenza in aula della stessa procura. "Oggi è andata in scena una pagina misera, un terzo atto" se si conta anche il Riesame per il 'sistema Pavia' dove l'ex magistrato è indagato per corruzione e peculato che ha dato ragione alla difesa di Venditti. "L’ingiustizia nella storia si presenta sempre come ricerca di giustizia e oggi l’assenza del pm in aula segna una definitiva bancarotta del decoro e della coerenza con cui questa azione è stata iniziata e condotta a termine" aggiunge all'Adnkronos l'avvocato Aiello che in aula cita il filosofo e scrittore francese Jean-Paul Sartre e recita la poesia 'L'anatema'.

"Mi avete umiliato, calunniato, diffamato e abbandonato, ma la mia stima mai intaccato. Non uno straccio di prova avete portato, soltanto calunnie e cattiverie per legittimare le vostre miserie. (...) Strade di immondizie ho transitato, soltanto omuncoli ho incontrato. Non son di cuore forte, ma di salda fede. Il mio onore trionferà. La vostra malvagità vi distruggerà. Di ogni ben mi avete privato ma la mia dignità vi ha disarmato (...). Il rimorso vi soffocherà e il sorriso sul vostro viso per sempre sparirà ma sul mio ritornerà. Maledetti, maledetti, maledetti" alcuni dei versi letti.

