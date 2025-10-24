

Milano, 24 ott. (Adnkronos) - Il Tribunale del Riesame di Brescia ha annullato il provvedimento di perquisizione e sequestro disposto lo scorso 26 settembre nei confronti degli ex carabinieri Silvio Sapone e Giuseppe Spoto, non indagati, coinvolti nel fascicolo d'indagine che vede l'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti indagato per corruzione in atti giudiziari perché nel 2017 avrebbe favorito - in cambio di 20-30mila euro, sostiene l'accusa - l'archiviazione di Andrea Sempio nuovamente indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007.

Dopo l'udienza del 21 ottobre arriva la decisione della corte presieduta dal giudice bresciano Giovanni Pagliuca che dispone la restituzione di tutti i beni, tra cui l'Ipohe, sequestrati a Sapone (difeso dall'avvocato Massimo Marmonti) e anche dei dispositivi elettronici sequestrati a Spoto fra cui tre cellulari, due hard disk e due pc portatili. Per Spoto, difeso da Marco Casali, si conferma nel resto il decreto.

"Il decreto è stato annullato per ragioni tecniche sulla base delle linee guida della Cassazione" spiega il legale Casali che, in attesa delle motivazioni attese entro trenta giorni, ipotizza come l'annullamento possa essere legato al fatto che "non sono state indicate le parole chiave da cercare e il perimetro temporale entro cui cercare visto che si tratta di eventi lontani nel tempo".

