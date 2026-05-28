

Milano, 28 mag. (Adnkronos) - La Procura di Pavia dispone un'integrazione delle indagini dopo il deposito, da parte della difesa di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio aggravato di Chiara Poggi, di "plurime consulenze tecniche" depositate entro i venti giorni dalla notifica di chiusura delle indagini sul delitto di Garlasco. "Considerato che i termini delle indagini preliminari risultano tuttora pendenti (con scadenza fissata al 28 settembre 2026), si è ritenuto opportuno disporre ulteriori accertamenti" si legge nella nota firmata dal procuratore Fabio Napoleone.

In particolare, "è stato disposto che i consulenti tecnici del pubblico ministero, già nominati, procedano a specifiche verifiche, al fine di esaminare le prospettazioni tecniche formulate dalla di fesa e di valutarne la fondatezza, anche sotto il profilo del rigore e dell' affidabilità scientifica".

