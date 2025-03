(Adnkronos) - Dopo aver acquisito una consulenza della difesa di Stasi, la Procura di Pavia si è rivolta al consulente Carlo Previderè che condivide "le conclusioni della consulenza della difesa della persona condannata" ossia di una compatibilità tra la traccia genetica maschile trovata sulle unghie di Chiara Poggi e il Dna di Sempio, acquisito lo scorso 13 marzo, già indagato e archiviato dalla stessa Procura otto anni fa.

Nella nota della Procura di Pavia emerge che "dalle verifiche svolte presso l'Unità di Medicina legale scienze forensi del Dipartimento di sanità pubblica, Medicina sperimentale e forense dell'Università di Pavia è emersa la presenza di campioni biologici e reperti della vittima Chiara Poggi, non oggetto della distruzione dei corpi di reato disposta dalla Corte d'Assise d'Appello di Milano ed effettuata nel 2022, i quali nel corso dei pregressi procedimenti penali sull'omicidio o non sono mai stati sottoposti ad analisi genetica o hanno fornito un esito dubbio o inconclusivo". Elementi che ora potrebbero "essere utilmente sottoposti a indagine genetica alla luce dell'incremento della sensibilità analitica raggiunta dai più recenti kit commerciali di caratterizzazione del profilo del Dna e della più evoluta strumentazione di laboratorio, non essendo poi, evidentemente, mai stati comparati con il Dna dell'attuale indagato".

Inoltre "sono stati acquisiti i para-adesivi delle impronte rinvenute sulla scena del crimine e sugli oggetti analizzati presso i laboratori del Ris di Parma, e parimenti può essere ricercato materiale genetico" sui reperti "con accertamenti che verosimilmente porterebbero alla distruzione degli stessi" per questo la Procura chiede al giudice per le indagini preliminari di procedere con incidente probatorio, ossia alla presenza dei consulenti di Sempio e della famiglia Poggi, parte offesa nel procedimento.