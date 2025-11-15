

Milano, 15 nov. (Adnkronos) - "I recenti attacchi sopra le righe mossi da un difensore nei confronti di un’indagine di grande rilevanza mediatica, attualmente condotta dalla Procura della Repubblica di Brescia, ripropongono la questione del deragliamento del processo penale su altri ed impropri terreni". Lo scrivono in una nota il procuratore generale di Brescia Guido Rispoli e il procuratore capo Francesco Prete.

Il riferimento implicito è alle parole pronunciate al termine dell'udienza davanti al Tribunale del Riesame dall'avvocato Domenico Aiello, difensore dell'ex magistrato Mario Venditti - indagato per corruzione in atti giudiziari per l'archiviazione chiesta nel 2017 per Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco -, che ha criticato l'assenza in aula di un rappresentante della Procura.

"Per il magistrato del pubblico ministero vige il divieto, disciplinarmente sanzionato, di qualunque esternazione sulle indagini da egli condotte" si ricorda nel comunicato. "Restiamo convinti - e ne diamo quotidianamente prova - che il riserbo debba accompagnare l’attività del pubblico ministero anche per salvaguardare la presunzione di non colpevolezza dell’indagato, ma altrettanto convinti siamo che, al di là dei doveri deontologici, la continenza ed il rispetto per il contraddittore debbano ispirare la condotta di ogni parte processuale" concludono i due magistrati.

