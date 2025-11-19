

Milano, 19 nov. (Adnkronos) - La Procura di Brescia ricorre in Cassazione contro la decisione del Riesame che ha annullato il decreto di sequestro nei confronti dell'ex procuratore aggiunto Mario Venditti indagato per corruzione in atti giudiziari perché nel 2017, avrebbe agevolato l'archiviazione - dietro compenso di denaro - di Andrea Sempio, nuovamente indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi.

In attesa che all'ex magistrato siano riconsegnati cellulari, computer e hard disk (potrebbe riaverli già in giornata), la Procura lavora anche al secondo ricorso sul cosiddetto 'sistema Pavia' che da fascicolo con le ipotesi di reato di peculato e corruzione potrebbe declinare in truffa ai danni dello Stato. E' quanto risulta all'Adnkronos.

In entrambi i casi, i due ricorsi della Procura di Brescia guidata da Francesco Prete vertono sulla questione delle 'parole chiave'. L'assenza di parole chiare di ricerca nei decreti di sequestro contro Venditti fin qui proposti, motivata dai pm con la difficoltà di delimitare i contorni in particolare nella vicenda Garlasco, si scontra con le sentenze della Cassazione che ne impone invece la presenza. Sarà proprio la Corte suprema a dover confermare o smentire quanto deciso di recente dal Riesame bresciano.

