

Milano, 15 ott. (Adnkronos) - "Con tutto il rispetto l'interesse pubblico è un'altra cosa: questo è un interesse per il pubblico, non è un interesse pubblico. Questa è una vicenda strettamente privata, dolorosa e pluriennale". E' l'opinione sul caso Garlasco di Cesare Parodi, presidente dell'Anm, presente a Milano per un convegno sul sovraffollamento e la dignità dei detenuti.

"Trovo che sia una forma di spettacolarizzazione della giustizia che non giova a nessuno, per citare il giurista Glauco Giostra 'un conto sono le informazioni di interesse pubblico e un conto sono le informazioni per il pubblico'. Le indagini sono complesse, vanno a ripercorrere anni di approfondimenti, ma tante persone hanno già le risposte pronte, io le invidio molto perché credo che sia molto difficile arrivare a ricostruire certi fatti. Ma questo probabilmente fa vendere e fa audience" aggiunge.

"Abbiamo trasmissioni di ore su questi temi, il pubblico chiede questo e le televisioni glielo danno, ma mi domando quanto tutto questo giova per una piena comprensione dei problemi del sistema giudiziario che invece dovrebbe essere quello che condiziona positivamente l'opinione pubblica" conclude Parodi.

